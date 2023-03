Basket, campionati universitari. Genova batte Piemonte Orientale e vince il girone: ora lo spareggio con Insubria

Genova. Seconda vittoria per il CUS Genova Basket contro il CUS Piemonte Orientale Basket e primo posto nel girone di qualificazione ai Campionati Nazionali Universitari di pallacanestro, in programma in primavera a Camerino. Conclusa la fase preliminare la selezione di pallacanestro dell’Ateneo, guidata da Coach Pansolin, affronterà lo spareggio contro CUS Insubria Basket in una sfida d’andata e una di ritorno per cercare di staccare il pass per le finali nazionali.

Una sfida mai in discussione quella del PalaCima, ad Alessandria. I padroni di casa di Coach Mazzoglio, sconfitti dal CUS Brescia Basket, presentatisi con una rosa rimaneggiata, hanno subito la verve dei Biancorossi fin dai primi minuti. Tanti minuti per tutti i giocatori genovesi, punti distribuiti in tutto il roster e due punti che valgono l’accesso allo spareggio. La sfida d’andata è prevista per il 17 aprile, mentre quella di ritorno per l’8 maggio.

