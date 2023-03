Basket Pegli batte Polismile e accede al Girone Titolo, coach Conte: “Siamo dove volevamo essere”

Genova. Il Basket Pegli di coach Conte non fallisce la sfida da dentro-fuori contro la Polismile Torino, valevole come spareggio per accedere al Girone Titolo di Serie B.

Era una partita decisiva per il prosieguo del campionato e capitan Arecco e compagne sono state brave a portare l’inerzia dalla loro fin dai primi minuti. Una vittoria figlia di un primo tempo maturo, in cui le ragazze di coach Conte subiscono solamente 18 punti e ne realizzano 45. Un gap poi gestito nel secondo tempo e ampliato fino al risultato finale di 86-39. Ottimo viatico in vista del Girone Titolo insieme a Cuneo, Torino e Derthona, con le quali Pegli si giocherà il campionato.

