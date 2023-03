Bordighera, il sindaco Ingenito mostra il contratto siglato tra Asl e privati: «Abbiamo salvato l’ospedale Saint Charles dalla chiusura»

Bordighera. «Uno degli impegni presi, cinque anni fa, fu proprio quello di difendere il nostro ospedale, con la consapevolezza che l’unica alternativa percorribile per evitare la sua chiusura fosse la privatizzazione, ovvero la gestione di un servizio pubblico al privato con tutte le garanzie per il mantenimento del pronto soccorso. Noi abbiamo creato i presupposti per realizzare questo obiettivo».

Lo dichiara il sindaco di Bordighera Vittorio Ingenito, che davanti all’ingresso dell’ospedale Saint Charles mostra il contratto sottoscritto lo scorso 9 febbraio dal direttore generale della Asl1 Filippo Stucchi e dal presidente di GVM Care & Research Ettore Sansavini. Quel giorno, a Bordighera, erano presenti anche il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti e l’assessore alla Sanità ligure Angelo Gratarola.

