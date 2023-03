Chiavari: approvati i finanziamenti per Mazzini Est e piscina del Lido, scoperta

Stasera Consiglio Comunale a Chiavari, seduta la cui prima parte è stata dedicata alla discussione di pratiche relative ad investimenti che l’amministrazione si è impegnata a portare avanti durante il mandato. Variazione di bilancio e dell’adeguamento del programma triennale dei lavori pubblici 2023-2025. La seduta è stata gestita dal vicepresidente del consiglio comunale, Emanuele Sanguineti, essendo Antonio Segalerba collegato da remoto e partecipe come consigliere semplice. La seduta è stata aperta da una comunicazione del sindaco Federico Messuti sullo stato dei lavori sulle spiagge a ponente, finalizzati alla sotituzione delle attuali dighe con i pennelli: “C’è una movimentazione di pietrisco proveinte dalla cave da Frisolino, il ritardo sul cronoprogramma è stato ampiamente recuperato e siamo avanti di qualche giorno. Sta prendendo forma la cella del primo lotto, corrispondente al pennello tra il bar “I due Archi” e “Il NelsonPub”, successivamente ci sarà la copertura in pietrisco e poi l’edificazione del secondo pennello, quello più avanti in linea d’aria (cioè vicino al centro)”.

Sulle variazioni di bilancio, principalmente dovute all’ampliamento delle scuole Mazzini Est e alla ristrutturazione della piscina del Lido, ha relazionato il vicesindaco e assessore al bilancio Michela Canepa: “Incasseremo nuovi proventi, pari ad oltre 560 mila euro l’anno, dal porto turistico già a partire da giugno 2023 sino al 2050. Tutto ciò ci permette di poter pianificare alcuni cofinziamenti per le grandi opere che abbiamo in programma di realizzare: come la nuova scuola dell’infanzia delle Mazzini Est, il cui progetto complessivo arriva a 4.750.000 euro, di cui 2.350.000 euro già ottenuti dal Pnrr. L’importo che il Comune dovrà mettere in campo lo potremo definire a gara conclusa, una volta conosciuto il ribasso d’asta. Stesso ragionamento per la piscina del Lido, aggiungeremo risorse comunali ai 5 milioni di euro ricevuti da Pnrr”. Su questo punto all’ordine del giorno sono intervenuti il consigliere Nicola Orecchia (“Chiavari con te”), che ha chiesto, circa il ricorso all’accensione di un mutuo di oltre due milioni per l’ampliamento delle Mazzini Est, se sia dovuto a un errore nel bilancio di previsione, se sarà a vantaggio del comprensivo 1 e in quali tempi sarà effettuato, e Giovanni Giardini (“Cambia con me”), dubbioso su quali siano le procedure edilizie per la scuola, mentre sulla piscina ha fatto notare che il progetto da approvare “è completamente diverso da quello deliberato dalla amministrazione Di Capua, che prevedeva la piscina coperta”, chiedendosi se esso sia valido o no e se, essendo in zona gialla, siano state fatte verifiche.

