Consiglio regionale compatto per la promozione della memoria antifascista e partigiana

Approvato all’unanimità nella seduta odierna del Consiglio regionale l’ordine del giorno presentato da Roberto Arboscello (Pd-Articolo Uno) e sottoscritto dai colleghi del gruppo che impegna la giunta ad adottare misure per promuovere e sostenere fra le nuove generazioni la memoria antifascista e partigiana in Liguria, in particolare attraverso l’organizzazione da parte delle scuole di visite di istruzione nei luoghi che ne sono il simbolo come la casa-museo di Sandro Pertini, a Stella; ad organizzare un concorso aperto alle classi dell’ultimo anno delle scuole superiori sulla memoria di Pertini e sui valori che hanno determinato il suo impegno politico e civile; a sostenere l’associazione che si occupa della casa–museo di Sandro Pertini affinché ne sia garantita la massima fruibilità.

“È fondamentale tramandare alle nuove generazioni la memoria storica del nostro Paese e i principi di democrazia e libertà per cui molti hanno lottato. Per i ragazzi e le ragazze è importante conoscere i luoghi, attraverso viaggi e visite di istruzione, nei quali la storia si è compiuta, per poter contestualizzare e ricordare avvenimenti, fatti e personalità. La resistenza antifascista ha rappresentato una lotta contro l’odio e l’intolleranza. Tramandare il ricordo di questi eventi alle nuove generazioni può aiutare a contrastare l’odio e l’intolleranza che ancora persistono nella società. Per questo, oggi in Consiglio Regionale ho presentato un Ordine del Giorno, approvato all’unanimità, per impegnare la Giunta ad adottare misure di promozione per rafforzare nelle nuove generazioni la memoria storica del nostro Paese e della nostra Regione, che è fieramente antifascista e partigiana”, osserva in una nota il consigliere Arboscello.

“In particolare, ho chiesto alla Giunta di impegnarsi per organizzare un bando aperto alle classi quinte delle Scuole Superiori finalizzato a valorizzare la memoria di Sandro Pertini e sui valori che hanno determinato il suo impegno sociale, politico e civile. Inoltre, ho chiesto un sostegno per l’Associazione che si occupa della casa-museo dedicata all’ex Presidente della Repubblica, sita nel savonese in località Stella San Giovanni”, conclude l’esponente del Partito democratico.

