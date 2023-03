Dehors e tavolini, via il limite del 30 per cento. Bocciata la proposta di rivedere il Piano del commercio

Le modifiche al Piano del paesaggio per gli esercizi pubblici spezzini ieri sera sono approdate in Consiglio comunale dopo un breve ma travagliato percorso in commissione. Ancora una volta si è assistito a uno scambio di accuse incrociate sul tema della effettiva collaborazione istituzionale tra maggioranza e opposizione e ancora una volta si è arrivati a votare due documenti, la delibera proposta dalla giunta e un ordine del giorno presentato dal centrosinistra: come sempre ognuno si è votato il suo, col risultato che le modifiche al Piano del paesaggio sono state approvate a differenza del testo con il quale la minoranza ha cercato di ampliare il discorso al Piano del commercio.

Accanto alle possibilità ampliamento alle superfici dei dehors per bar e locali oltre il 30 per cento presentate dall’assessore al Commercio Marco Frascatore (leggi qui) l’opposizione ha proposto di effettuare nuovi studi di settore, predisporre un percorso con i portatori di interesse e rivedere il Piano del commercio.

La prima a prendere la parola, come in commissione, è stata la consigliera di Leali a Spezia Patrizia Flandoli, preoccupata per la salvaguardia della vivibilità del centro da parte dei residenti e per l’impoverimento del tessuto commerciale, sempre più incentrato sul settore del cibo e fiaccato da chiusure di negozi storici che lasciano posto a nuovi ristoranti e bar.

“Riteniamo sia opportuno affrontare la tematica del commercio a 360 gradi, visti i contenuti della delibera – ha illustrato il consigliere Pd Marco Raffaelli – e la situazione di difficoltà del comparto. Il Piano del commercio, che risale ormai al 2015, deve tenere in considerazione i cambiamenti che sono intercorsi negli ultimi anni e pensiamo che l’amministrazione non debba solo gestire ma anche incentivare le aperture di nuovo tessuto commerciale laddove manca, come nelle periferie”.

La presidente della terza commissione consiliare Stella Pollina, espressione della lista civica del sindaco, ha ripercorso il cammino svolto in commissione ricordando come l’assessore abbia “spiegato che le modifiche sono proposte per mettere ordine a una situazione di confusione che è nata con le concessioni del periodo della pandemia” e che “le associazioni di categoria, ascoltate su richiesta della minoranza, hanno confermato in commissione che l’input viene da loro e ritengono il provvedimento proposto dall’amministrazione opportuno, equilibrato e condiviso”.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com