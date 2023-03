Giovedì porte aperte al Picco, Curva Ferrovia: “Dimostriamo il nostro calore alla squadra”

Nuova seduta di allenamento a porte aperte per lo Spezia di Semplici che giovedì 30 marzo alle 15.00 riceverà l’affettuoso abbraccio dei tifosi che potranno assistere alla seduta in vista della sfida del 2 aprile al Picco contro la Salernitana

L’ingresso al pubblico sarà consentito esclusivamente nel settore Distinti, con accesso lato Curva Piscina/Monumentale e i cancelli dello stadio apriranno per la seconda parte della seduta, dalle ore 15:50 circa.

Appuntamento al quale si stanno preparando anche gli ultras della Curva Ferrovia che chiamano a raccolta tutti i tifosi “per dimostrare ancora una volta il nostro calore alla squadra. Sappiamo di cosa siamo capaci – scrivono – dobbiamo solo dimostrarlo”.

