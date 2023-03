In via Archimede una targa per ricordare il Corriere Mercantile a 200 anni dalla fondazione

Genova. Una targa per celebrare il Corriere Mercantile, storica testata genovese che ha chiuso i battenti nel 2015, di cui l’anno prossimo ricorrerà il bicentenario dalla fondazione. È quanto prevede un ordine del giorno presentato da Stefano Balleari (FdI), sottoscritto da tutti i gruppi e approvato all’unanimità oggi dal Consiglio regionale.

La targa verrà apposta in via Archimede, ultima sede prima della chiusura. Nel documento si ricorda che il giornale, che ha cessato le pubblicazioni il 27 luglio 2015, fu fondato nel 1824 e rappresenta una delle testate più longeve in Italia e ha costituito una “palestra professionale” per tanti giornalisti che si sono poi affermati a livello nazionale. Nell’ordine del giorno si ricorda il ruolo di primo piano e di grande equilibrio e equidistanza che ha impresso al giornale Mimmo Angeli, che ha diretto il Corriere Mercantile dal 1979 al 2015.

» leggi tutto su www.genova24.it