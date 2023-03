Incendio boschivo a Murialdo: presidio notturno

Murialdo. E’ ormai sotto controllo l’incendio boschivo divampato nel tardo pomeriggio nel territorio comunale di Murialdo, in Val Bormida, che ha interessato la località Piano.

L’allarme è scattato a seguito del denso fumo apparso nella zona boschiva, facendo scattare l’intervento delle squadre dei vigili del fuoco e dei volontari Aib, che hanno operato fino a tarda serata nelle operazioni di spegnimento. Il rogo è stato prima circoscritto e in seguito domato, tuttavia, per precauzione e per possibili nuovi focolai, è stato disposto un presidio notturno per monitorare la situazione.

