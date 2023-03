Maremontana, a Loano Andreas Reiterer e Fabiola Conti vincono la distanza regina di 60 km

Loano. Grande successo di atleti e di pubblico per la dodicesima edizione della Vibram Maremontana Trail – Memorial Cencin De Francesco che si è svolta a Loano il 24, 25 e 26 marzo coinvolgendo 10 brand internazionali presenti con i loro stand e prodotti innovativi, e ben 17 organizzatori di manifestazioni di trail running provenienti da tutta Italia per pubblicizzare le loro gare.

Dopo la presentazione di progetti, iniziative e delle conferenze di Sport e Medicina, andate in scena nelle giornate di venerdì e sabato, domenica 26 marzo hanno preso il via le gare di corsa su cinque distanze: 60, 45, 25, 14 e 8 km, oltre alla camminata non competitiva W8lking for Milola, con oltre 1000 partecipanti italiani e stranieri, in rappresentanza di 14 nazionalità.

