Nella tarda mattinata i vigili del fuoco di Chiavari sono intervenuti in Val Graveglia, frazione di Statale, per recuperare un puledro finito in fondo a un fosso ed incapace di ritrovare la strada per risalire. A dare l’allarme i proprietari. E’ stata aperta una pista tra i rovi ed il cavallo, debolissimo, è stato stato aiutato a risalire la sponda e riconsegnato ai proprietari.

