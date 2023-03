Ponte Morandi, i tecnici dell’azienda che curò i lavori sulla pila 11: “Pensavamo che avremmo fatto i lavori anche sulle altre pile, invece Autostrade cambiò idea”

Genova. “Eravamo convinti che dopo la pila 11 avremmo fatto anche i rinforzi sulle altre due pile del ponte Morandi. Così ci era stato detto ma poi Autostrade aveva cambiato idea e non se ne fece nulla”. A parlare in aula stamani nel processo per il crollo del ponte Morandi è stato Agostino Marioni, l’ex presidente dell’azienda Alga di Milano che negli anni Novanta si occupò del rinforzo della pila 11 con l’inserimento dei cavi esterni in acciaio.

Marioni ha spiegato che il suo interlocutore era soprattutto l’ingegner Gabriele Camomilla (imputato nel processo per il crollo), allora responsabile per la società Autostrade delle manutenzioni. “Ci hanno detto che anche le altre due pile avevano problemi ma probabilmente minori”. Anche la pila 9? “Anche la pila 9 aveva problemi ma noi non ne conoscevamo l’entità, poi ho capito che l’intervento sulle altre due pile non era stato considerato urgente”. Quando il ponte Morandi è crollato “mi sono stupito che non fosse stato fatto nessun intervento negli anni successivi. Ho saputo che Lodigiani che lavorava per noi ed aveva la direzione esecutiva dei lavori sulla pila 11 all’epoca era stato chiamato per il progetto di rinforzo ma poi il ponte è crollato prima di quell’intervento” ricorda a proposito del progetto di retrofitting del 2017.

