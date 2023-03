Rsa, Regione replica a sindacati e Pd: “Approvata delibera per rispondere alle criticità”

Liguria. In merito alla revisione e l’aggiornamento dei requisiti autorizzativi di tipo organizzativo delle strutture sociosanitarie per anziani, disabili, psichiatria e dipendenze oggetto di una delibera di giunta di inizio anno, discussa e approvata oggi in commissione regionale Sanità, Regione Liguria replica così ai sindacati confederali e al Partito Democratico.

“Con la delibera – spiegano dalla Regione – è stata recepita la maggior parte delle richieste di modifica alla DGR 944/2018 riguardante i requisiti organizzativi che rappresentano una risposta all’attuale situazione di criticità garantendo contemporaneamente il mantenimento di adeguati livelli di sicurezza e qualità dell’intervento assistenziale a tutela della salute e della dignità delle persone fragili. Tra le principali novità spicca l’allargamento delle specializzazioni necessarie per l’incarico di direttore sanitario e alcune variazioni alle figure professionali del comparto sociosanitario impiegato. In carenza di infermieri è stata prevista la possibilità di utilizzare la figura degli operatori socio sanitari con formazione complementare (OSS FC) nella misura del 30% del minutaggio previsto per gli infermieri e in stretto riferimento alle competenze degli OSS FC”.

