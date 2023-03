Savona, ecco il secondo tentativo di spostamento dell’edicola di piazza Diaz

Savona. Dopo il rinvio causa “incidente”, questa sera il secondo tentativo per lo spostamento dell’edicola di piazza Diaz a Savona previsto nel progetto di restyling della piazza su cui affaccia il Teatro Chiabrera.

Lo spostamento del chiosco da un lato all’altro della piazza ha richiesto una gru di notevoli dimensioni da Genova. Presenti sul posto gli agenti della municipale, con la chiusura di via dei Mille, oltre a personale e tecnici comunali. Ma oltre agli spettatori in transito per il teatro savonese con la programmazione di questa sera, lo “spettacolo” sul sollevamento ha attirato l’attenzione di molti cittadini e curiosi.

