Stop auto benzina e diesel nel 2035: via libera definitivo dall’Ue, l’Italia si astiene

Europa. Via libera definitivo dell’Unione Europea allo stop all’immatricolazione di veicoli con motori a benzina e diesel a partire dal 2035: i ministri dell’Energia hanno ratificato il regolamento a maggioranza con l’astensione di Italia, Bulgaria e Romania. L’unico voto contrario è stato espresso dalla Polonia. Favorevole invece la Germania, dopo l’intesa sull’utilizzo futuro degli e-fuel, carburanti sintetici a emissioni zero, raggiunta nel weekend con la Commissione europea.

”La fermezza dell’Italia garantisce un’altra possibilità di sopravvivenza ai motori a combustione, anche dopo il 2035. Ora è necessario più coraggio – commenta il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e Trasporti, Matteo Salvini -. L’approccio ideologico della Commissione si è limitato ad aprire agli e-fuel, confidiamo che gli esperti sappiano dimostrare anche la piena sostenibilità dei biocarburanti. In questo senso va letta la posizione del nostro governo a Bruxelles: non è ancora sufficiente e siamo determinati affinché prevalga la ragionevolezza. Gli obiettivi restano sempre gli stessi: difesa dell’ambiente, tutela del lavoro, protezione delle imprese. E l’anno prossimo, con il voto, ci saranno nuovo Parlamento e nuova Commissione: la partita non è finita”.

