Superbonus, una “piattaforma” per sbloccare i crediti incagliati. Ma restano i dubbi delle imprese

Genova. Una piattaforma finanziaria guidata da Enel X per acquistare e rivendere i crediti incagliati del Superbonus 110% dopo lo stop deciso dal governo Meloni. È la principale soluzione che si prospetta nel nuovo decreto che approderà oggi in aula alla Camera per l’approvazione.

“Abbiamo sensibilizzato le istituzioni e le banche. Le banche e le Poste hanno annunciato che ricominceranno, in un quadro di maggiori certezze che abbiamo dato sotto il profilo giuridico, ad acquistare questi crediti”, ha spiegato il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, annunciando anche l’arrivo del veicolo finanziario: “È in corso l’elaborazione di un sistema, una specie di piattaforma, che dovrebbe in qualche modo permettere di smaltire tutto l’arretrato”. Escluso invece il ricorso agli F24 perché il loro utilizzo “genererebbe sostanziali e rilevantissimi problemi di cassa”, spiega il sottosegretario Federico Freni.

