Trapianti, l’assessore Gratarola: “Cambio di passo su donazione organi”

Liguria. “L’ordine del giorno approvato va semplicemente nel solco delle attività che l’Assessorato ha già avviato in merito”. L’assessore alla Sanità della Regione Liguria Angelo Gratarola commenta così l’ordine del giorno approvato oggi in Consiglio regionale che impegna la Giunta ad attivare una campagna di sensibilizzazione, coinvolgendo gli ordini dei medici e tutte le strutture sanitarie, nei confronti della popolazione ligure per promuovere l’importanza della donazione e la conoscenza delle nuove opportunità che la scienza mette a disposizione dei cittadini.

Il Consiglio regionale ha approvato all’unanimità l’ordine del giorno 806, presentato da Davide Natale (Pd-Articolo Uno) e sottoscritto dai colleghi del gruppo, che impegna la giunta ad attivare una campagna di sensibilizzazione, coinvolgendo gli ordini dei medici e tutte le strutture sanitarie regionali, nei confronti della popolazione ligure per promuovere l’importanza della donazione e la conoscenza delle nuove opportunità che la scienza mette a disposizione dei cittadini.

» leggi tutto su www.ivg.it