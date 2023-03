Wwf Savona: “L’isola Gallinara riserva naturale regionale”

Albenga. “L’isola Gallinara riserva naturale regionale”. Il Wwf Savona chiede “una tutela efficace ed informazioni sullo status di redazione dei piani di gestione” dell’isola.

“Il Wwf Savona apprende dai media che una delle prime priorità ritenute necessarie per la ‘valorizzazione’ dell’isola Gallinara sembrerebbe essere una ‘piscina natatoria temporanea’, da realizzare tramite ipotetici e immancabili fondi del PNNR. In attesa di conoscere meglio i dettagli dell’iniziativa e le caratteristiche della struttura ‘temporanea’ (inox? Calcestruzzo?) si esprime apprezzamento per la capacità di stupire da parte dei progettisti. I comunicati stampa annunciano anche che il progetto ‘valorizzerà’ ‘la conformazione naturale dell’isola’: d’altra parte, chi non ha mai pensato, guardando l’isola da terra, che alla Gallinara ci sia bisogno innanzitutto di una piscina? Indispensabile anche la precisazione che la piscina sarà ‘natatoria’, cosa che consente di escludere l’ipotesi della realizzazione di allevamenti ittici nel parco regionale”.

