A Savona il docufilm “Pietre parlanti”, la storia di sei donne della Resistenza savonese

Savona. Oggi mercoledì 29 marzo alle ore 17,30 si terrà nella Sala rossa del Palazzo comunale di Savona la presentazione del docufilm “Pietre parlanti – Sei storie di donne nella Resistenza Savonese” realizzato dall’Istituto Storico della Resistenza e dell’Età Contemporanea della provincia di Savona “Umberto Scardaoni”, con il co-finanziamento della Fondazione Agostino De Mari e patrocinato dal Comune di Savona.

Il cortometraggio realizzato dal giornalista Mimmo Lombezzi e Anna Traverso con la collaborazione di Michele Delucis e a cui hanno partecipato testimoni e conoscenti dei fatti narrati attraverso anche la narrazione degli attori del gruppo “I cattivi maestri”, è un vero e proprio documento storico della Resistenza in provincia di Savona e mette in luce donne che caddero per la libertà dal nazifascismo.

