Bene gli equipaggi liguri a Piediluco: Murcarolo, Sampierdarenesi e Rowing plurimedagliate

Terni. Primo Meeting nazionale di Piediluco e la Liguria, ancora una volta, si fa trovare pronta con equipaggi societari e intersocietari in grado di ben figurare.

La Sportiva Murcarolo inizia il suo percorso con il successo di Guglielmo Melegari nel 2 senza Under 19 insieme a Garruccio della Canottieri Pontededera e, sempre sabato, prosegue con l’affermazione di Gian Filippo Mirabile nel singolo PR2. Domenica il bronzo a firma di Matteo Bossone nel singolo Under 17 e Mirabile è secondo nel doppio PR3 con Veronika Yoko Plebani nella gara in cui la compagna di club Elisa Corda è terza. Alessandro Bonamoneta (Fiamme Gialle) è a bordo del 4 senza team Italia secondo classificato.

