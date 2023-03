Cassonetti pieni, rifiuti lasciati a terra e multe da oltre 300 euro. Casati: “Svuotamenti raddoppiati: casi sempre più rari”

Gli spezzini hanno accettato di buon grado la rivoluzione della raccolta differenziata. Dopo gli anni a singhiozzo del porta a porta, che hanno comunque consentito di avvicinarsi al livello di legge del 65 per cento, con l’arrivo dei cassonetti intelligenti e delle isole zonali la percentuale di rifiuti suddivisi per materiale ha continuato a crescere sino all’attuale 80 per cento.

Ci sono però le eccezioni, sia da una parte che dall’altra.

Sì, perché se è vero che rimane uno zoccolo duro di cittadini che non ne vogliono sapere – anche se l’introduzione della tariffa puntuale ha iniziato a convincere anche loro –, è altrettanto vero che anche il sistema di raccolta, che ha restituito decoro alle vie della città, può mostrare qualche falla qua e là.

In particolare può capitare di trovare il cassonetto pieno e dunque bisogna armarsi di pazienza e andare alla ricerca di un’altra isola di conferimento, con la speranza che il display non ripeta lo stesso messaggio.

Il problema si è presentato a periodi e oggi è raro, ma, nel pieno rispetto della legge di Murphy, si presenta quando il cittadino è di fretta e non può andare alla ricerca di un altro bidone o addirittura riportare l’immondizia a casa, soprattutto se si tratta dell’organico.

Così, pensando di non recare particolare danno alla collettività, c’è chi lascia il sacchetto appoggiato al bidone, convinto che al momento dello svuotamento sarà ritirato insieme agli altri.

La lettera che abbiamo pubblicato il 17 marzo scorso e quelle giunte in redazione in seguito ci dicono però che non è così: che si tratti di carta o cartone, di indifferenziato o di altri materiali, quando i rifiuti vengono adagiati al di fuori del cassonetto scatta la multa. E che multa! Parliamo della bellezza di 313 euro, una stangata in piena regola, che amareggia chi voleva fare il suo dovere civico ma ha trovato un ostacolo che l’ha portato a fare diversamente.

