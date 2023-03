Comunali 2023, in campo il candidato sindaco Marco Dabove con ‘SiAmo Sassello!’: “Al centro strade, sanità, scuole e peste suina”

Sassello. “SiAmo Sassello!“. E’ questo il nome ufficiale della lista del candidato sindaco Marco Dabove che scenderà in campo alle prossime elezioni comunali. “Dopo 5 anni in consiglio comunale come rappresentante di maggioranza nell’amministrazione Buschiazzo voglio dedicarmi al mio paese con un impegno maggiore sia per il presente che per il futuro” afferma Dabove.

“Abbiamo creato un gruppo che comprende alcune persone che erano nel consiglio comunale precedente (la vecchia giunta si ricandida al completo), ma anche ragazzi e ragazze sassellesi, che stanno già dando un contributo importante al paese, con le loro attività di volontariato” anticipa il candidato sindaco. Tutti i nomi della lista verranno svelati nei prossimi giorni, intanto sicuri sono Daniele Buschiazzo (attuale sindaco), Lia Zunino e Roberto Laiolo.

