Dai piatti da dj a quelli di portata, il mitico Andreino Voice in versione chef inaugura “I Birichini”

Sanremo. Tutto pronto per l’inaugurazione, stasera alle 20.30 in piazza Bresca, per l’inaugurazione del locale “I Birichini”. Cuoco, dopo una vita passata sui piatti del giradischi da dj, è il mitico Andreino Voice (al secolo Andrea Mazzia) che passa direttamente ai piatti di portata. E di che portata.

Forte di un diploma allo storico alberghiero di Arma, con specializzazione in cucina, con alle spalle l’esperienza lavorativa pluridecennale da vocalist e disc jockey in almeno 150 locali europei, con Ibiza a farla da padrone per due anni, lo chef si prepara ad offrire alla propria clientela un menù qualificato ed importante. Carne pesce, sempre di qualità e del territorio. Non mancano i gamberoni, non mancano branda e coniglio alla ligure, ma anche piatti mediterranei dalla Spagna. Ci sono poi tanti piatti “mondiali” riproposti in variante matuziana.

