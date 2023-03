Imperia: via Pirinoli tra modifiche alla viabilità e nuovi orari dei semafori, ecco tutte le novità

Imperia. Sono diverse le modifiche alla viabilità che in questi giorni riguarderanno via Giuseppe Pirinoli a Imperia; a partire dalle ore 8 di giovedì 30 marzo, infatti, la strada che da Borgo Marina sale verso corso Garibaldi verrà interessata dai lavori di rifacimento del manto stradale che proseguiranno fino alle ore 19 del 10 aprile.

Per consentire l’intervento è stato predisposto il divieto di sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli, ad esclusione di quelli inerenti il cantiere, nel tratto compreso tra l’ingresso il civico 48 e l’intersezione con corso Garibaldi, nei tratti di volta in volta individuati da segnaletica temporanea.

Oltre alle suddette modifiche alla viabilità è stato anche modificato l’orario di funzionamento dell’impianto semaforico posto all’intersezione con corso Giuseppe Garibaldi che sarà attivo dalle ore

9 alle ore 20:30 mentre, nelle rimanenti fasce orarie in cui il semaforo proietterà luce gialla lampeggiante o sarà spento, è imposto l’obbligo di dare la precedenza ai veicoli che circolano sul suddetto corso.

» leggi tutto su www.riviera24.it