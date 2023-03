Incidente sul lavoro a Sampierdarena, Feneal Uil: “Accade mentre si cambia il codice degli appalti”

Genova. Anche la Feneal Uil Liguria interviene sul caso del grave incidente sul lavoro avvenuto a Sampierdarena e che ha visto un operaio di 41 anni cadere da un ponteggio.

“La Feneal si stringe attorno alla famiglia del lavoratore infortunato e ai colleghi di lavoro mentre si attende l’esito delle indagini su questa rovinosa caduta. Questo avviene in un momento assurdo, in cui tutto sembra scorrere mentre vengono confermati gli affidamenti diretti e la liberalizzazione del subappalto grazie (o a causa) del Nuovo codice degli apparti targato Salvini – spiega Mirko Trapasso, segretario generale Feneal Uil Liguria – Da anni denunciamo la carenza di controlli, il massimo ribasso, l’intreccio dei subappalti e tutto ciò che ne deriva. Certo, l’economia deve crescere ma non a scapito delle persone e delle loro vite. La nostra economia deve crescere a partire dagli investimenti, in particolare nelle infrastrutture, ma attenzione alle deroghe in nome della semplificazione e dell’accelerazione, perché nascondono un via libera all’illegalità e alla corruzione”.

