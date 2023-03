La Pro Recco si conferma capolista solitaria: 12-5 al Posillipo

Recco. La Pro Recco supera il Posillipo nel turno infrasettimanale di Serie A1. A Punta Sant’Anna la capolista vince 12-5 e mantiene la vetta solitaria della classifica. Biancocelesti attenti in difesa, con il primo gol degli ospiti che arriva solo dopo 17 minuti di gioco; quattro reti per Cannella, tris per Di Fulvio.

Partita speciale per Pino Porzio, da alcuni mesi direttore tecnico dei campani, l’allenatore più vincente nella storia dei biancocelesti: per lui questo pomeriggio è stata la prima volta da avversario a Punta Sant’Anna dopo gli otto anni trascorsi in Liguria.

