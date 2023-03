La Spezia Trail Cinque Terre, ad aprile il ritorno della gara con viste mozzafiato

Dopo il grande successo della prima edizione che ha visto 500 partecipanti correre lungo i sentieri che attraversano il Parco Nazionale delle Cinque Terre torna, il 23 aprile, La Spezia trail Cinque Terre con una grande novità. La gara assegnerà il titolo di campione regionale per ogni categoria Fidal di ogni distanza. Un motivo in più per non mancare a questo grande appuntamento del calendario trail italiano. Una gara tra cielo e mare percorrendo i boschi ed i centri storici a ridosso delle Cinque Terre che sfociano a picco sul mare attraversando secolari scalinate e filari di vigne. L’evento sa offrire ai runners un panorama unico in uno degli angoli più belli d’Italia Patrimonio Mondiale Unesco. Sono tre i percorsi previsti dagli organizzatori, che partiranno tutti da piazza Europa: 10 Km (536 D+), 18 km (1.047 D+) e 31 km (1.850 D+).

10 Km il percorso si snoda interamente sulle alture del Golfo dei Poeti. Lungo tutto il percorso non perderai mai la vista della città e del suo golfo. Sono stati ripuliti e di conseguenza aperti dei sentieri che non si utilizzavano dagli anni trenta. Il percorso è comunque tecnico e non leggero, con i suoi 536 metri di dislivello. Su questa traccia si svolgerà anche la gara non competitiva (ludico motoria).

