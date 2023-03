Matrimoni e unioni civili potranno essere celebrati anche a Villa Pratola

Sì alla celebrazione di matrimoni e unioni civili anche al di fuori della sede comunale. Lo ha deliberato la giunta comunale di Santo Stefano Magra, stabilendo in particolare di accogliere la richiesta pervenuta all’ente di consentire le celebrazioni a Villa Pratola, storica e pregiata dimora situata a Ponzano Madonnetta. L’edificio, si legge in delibera, è idoneo all’inserimento nell’albo di quelli che possono ospitare le celebrazioni “sia per ragioni estetiche , essendo una dimora storica, sia per ragioni tecniche, dal momento che da tempo vi è organizzata anche attività ricettiva”; la scelta dell’amministrazione “oltre a rispondere alle richieste dei cittadini – si legge ancora -, può ritenersi coerente con gli interventi di valorizzazione storica e di promozione turistica del territorio, favorendo la conoscenza e la tutela del patrimonio storico-artistico locale”.

A Villa Pratola le funzioni civili potranno essere celebrate martedì e mercoledì dalle ore 10.00 alle ore 19.00 (fine cerimonia) e venerdì, sabato e domenica dalle ore 10.00 alle ore 12.30 e dalle ore 16.00 alle 19.00 (fine cerimonia).

Per le celebrazioni è dovuto un rimborso spese agli uffici dello stato civile pari a 200 euro dal lunedì al venerdì e 400 euro il sabato la domenica).

