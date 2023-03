Nuova vita culturale per Villa Cilea a Varazze: arriva il sostegno di Mogol

Varazze. Le mura affrescate che impreziosiscono Villa Cilea a Varazze, un tempo d’ispirazione a uno dei più grandi compositori del Novecento, potrebbero tornare presto protagoniste nel mondo artistico-musicale, italiano ed internazionale. E’ l’obiettivo ambizioso che si propongono le istituzioni comunali e regionali sperando che possa essere sposato anche dal Ministero della Cultura (MiC), portato avanti dal consigliere regionale Alessandro Bozzano e che ora ha trovato tra i propri sostenitori anche Giulio Rapetti, meglio noto con il nome d’arte di Mogol, presidente onorario della Società Italiana Autori ed Editori.

Forte di un Ordine del Giorno approvato all’unanimità dal Consiglio regionale della Liguria, con il quale Bozzano ha ottenuto l’impegno della Regione per ricercare con il MiC un percorso pubblico per la storica struttura, il consigliere ligure ha incontrato ad Avigliano Umbro il presidente della Siae per discutere con lui sul futuro della Villa, lasciata alla Società dal compositore Francesco Cilea e recentemente inserita nel piano di alienazione.

