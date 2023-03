Nuovo carcere, Capece (Sappe) scrive al ministro Nordio: “Il savonese non può più aspettare”

Savona. “Credo che la città di Savona e il suo territorio non possano più aspettare l’edificazione di un nuovo carcere”. A dirlo è Donato Capece, segretario generale del Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria, che ha scritto una lettera al ministro della Giustizia Carlo Nordio.

“Savona, sede di Tribunale, è l’unica provincia in Italia a non avere un istituto di pena – alla faccia delle promesse dei vari politici, della territorialità della pena ma soprattutto della Costituzione – per questo ho ritenuto opportuno scrivere al ministro evidenziando quanto sia prioritario accelerare le procedure amministrative”, spiega il sindacalista.

