Ospedale di Bordighera, sindaco mostra il contratto tra Asl e privato. Consigliere Trucchi: «Saint Charles in situazione drammatica»

Bordighera. «Leggo che il Sindaco Ingenito ha mostrato tramite un video il contratto di privatizzazione dell’Ospedale S.Charles che pochi giorni fa aveva ammesso di non aver ancora richiesto rispondendo ad una mia interpellanza in consiglio comunale. Chiederò di avere copia per poter approfonditamente valutarla. Ricordo che la vicenda della privatizzazione va avanti da 5 anni, che ha attraversato fasi molto difficili già più volte descritte, che il cosiddetto Pronto Soccorso sarà in realtà un servizio che assisterà solo una parte dei codici previsti, che poche ore dopo la firma del contratto sono state avanzate richieste economiche considerando insufficienti le risorse fissate proprio per l’emergenza. Quindi tutto è da costruire in un ospedale che rispetto a come era stato lasciato dalle precedenti amministrazioni regionali oggi versa in situazioni drammatiche con un organico di personale ridotto a meno della metà e avendo perso reparti assai importanti come la fisiatria». Lo dichiara, in una nota, il consigliere comunale di minoranza e candidato sindaco Giuseppe Trucchi.

«Sarà mia cura – aggiunge – spiegarlo bene al Sindaco che forse non conosce con precisione tutte le vicende degli ultimi 8 anni.

Uno degli scopi principali del mio nuovo impegno in campagna elettorale è proprio quello di essere presente per difendere un ospedale e un distretto sanitario tra i più maltrattati della Liguria».

» leggi tutto su www.riviera24.it