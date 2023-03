Regolamento della videosorveglianza e piano dei pannelli solari tra i temi più importanti dell’ultimo consiglio comunale di Diano Marina

Diano Marina. Si é svolto nella serata di mercoledì 29 il consiglio comunale di Diano Marina.

All’inizio dell’assemblea il consigliere Bellacicco é intervenuto leggendo il seguente comunicato: “Recentemente, si è verificato un fatto che noi riteniamo grave e tale da essere portato all’attenzione di questo Consiglio Comunale e dei Cittadini.

Il 24 febbraio 2023, abbiamo inviato una richiesta di Accesso Atti alla Società Gestione Municipali, prevedendo il ritiro di persona, ovviamente, dopo congruo

tempo per preparare la copia dell’atto. Non potendo rispettare la data di ritiro prospettata, con il rispetto dovuto a chi svolge un servizio pubblico, ci premuravamo di concordarne una successiva.

Il giorno stabilito, mi recavo personalmente a ritirare l’atto, ricevendo il seguente trattamento dall’Amministratore unico Signor Surace Domenico:

– mi affrontava direttamente nell’open space destinato ai dipendenti, senza ricevermi nel suo ufficio, come riteniamo sia tenuto a fare con qualsiasi Cittadino, figuriamoci con un Consigliere Comunale, evidenziando una totale mancanza di rispetto nei confronti di una carica elettiva;

– di fronte ai dipendenti, pur confermando che la documentazione chiesta era già pronta, mi diceva che, dopo un consulto con un non meglio precisato

“suo legale”, riteneva di non essere tenuto a fornirmi al momento la citata documentazione, in quanto appartenente alla GM;

– per avallare la sua tesi, citava anche il Regolamento del Consiglio Comunale che, secondo lui, non include la GM tra gli Enti tenuti ad ottemperare agli Accessi Atti dei Consiglieri Comunali;

– in ultimo, sempre di fronte ai dipendenti, mi chiedeva le motivazioni per cui non mi ero rivolto agli Uffici Comunali per ottenere tali documenti.

Di fronte a tale incomprensibile, irrispettoso ed immotivato atteggiamento, tentavo di spiegare al Surace che la sua posizione non era corretta, ma constata la protervia del suo comportamento, quale Consigliere Comunale, non ritenevo opportuna una discussione di fronte ai dipendenti, per cui lasciavo gli Uffici.

In data 24 marzo, ricevevo una mail dalla stesso Signor Surace che, in sostanza, mi confermava ufficialmente quanto dettomi di persona.

Al riguardo, nel sottolineare che:

– in termini generali, il comportamento del Signor Surace è eticamente inaccettabile ed inadeguato per una figura che, per conto del Comune di Diano Marina, gestisce denaro pubblico che appartiene ai Cittadini;

– il Regolamento del Consiglio Comunale, agli articoli 16 e 17, in merito all’accesso atti, cita “le aziende” dipendenti dal Comune, tra gli organi tenuti a rispettare la procedura di Accesso Atti, da evadere entro 15 giorni. Pertanto, inequivocabilmente è inclusa anche la GM, che è tenuta, al pari di tutti gli organi del Comune, a rispettare le norme;

– sia il Sindaco in carica che lo stesso Sig. Surace, allora Consiglieri di Minoranza, furono protagonisti di una vertenza con la stessa GM, proprio per far rispettare la norma dell’Accesso Atti, arrivando ad ottenere il parere favorevole dai Vertici dello Stato,si invita il Sindaco a richiamare il Signor Surace al rispetto delle norme a cui noi tutti sottostiamo, ad invitarlo vigorosamente ad avere un maggior rispetto delle cariche sancite dal voto dei Cittadini e a rammentargli che è comunque un dipendente del Comune che, tra l’altro, a differenza degli altri, è stato nominato per volontà politica e senza alcun procedimento concorsuale”.

