Sanità, in Liguria arriva la nuova ricetta dematerializzata: stop al numero via Sms, in farmacia basterà la tessera sanitaria:

Liguria. Arriva in Liguria a partire da lunedì 3 aprile la nuova ricetta dematerializzata: basterà presentare la tessera sanitaria e il farmacista vedrà direttamente tutte le prescrizioni inviate dal medico, sia quelle “rosse” (del tutto o in parte a carico del sistema sanitario nazionale) sia quelle “bianche” (totalmente a carico del paziente). E non sarà necessario nemmeno presentare il numero arrivato via sms.

Per la cosiddetta “ricetta rossa” questo processo era iniziato durante l’emergenza Covid-19, attraverso l’invio di appositi sms per evitare che i pazienti dovessero uscire di casa per recarsi prima dal proprio medico e poi in farmacia per ritirare i medicinali. Ora la dematerializzazione si completa.

