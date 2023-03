Sanremo, ai domiciliari picchia la compagna. Portato in carcere

Sanremo. Nel pomeriggio di sabato scorso 25 marzo, è stato arrestato un cittadino tunisino che, durante il periodo di detenzione domiciliare, ha maltrattato più volte la compagna. L’uomo, un 36enne, nel pomeriggio di venerdì aveva aggredito fisicamente la sua compagna per futili motivi, provocandole alcuni ematomi e, dato lo stato di ira,crompeva anche degli oggetti in casa.

La sua convivente ha chiesto l’intervento della polizia tramite l’112 NUE. Gli operatori della volante, giunti immediatamente sul posto, prestavano soccorso e aiuto alla vittima; il compagno, nonostante già in regime di detenzione domiciliare per l’espiazione di una pena, si è mostrato arrogante e minaccioso anche nei confronti degli agenti di polizia. Stante la gravità dei fatti, rappresentata senza indugio e in modo dettagliato dagli operatori del Controllo del territorio, l’Ufficio di Sorveglianza di Genova disponeva la sospensione della detenzione domiciliare e il ripristino della detenzione in carcere. Pertanto, gli agenti della Volante del Commissariato di Sanremo nel pomeriggio di sabato si sono recati presso l’abitazione dell’uomo e lo hanno arrestato per poi poralo in carcere a Valle Armea.

» leggi tutto su www.riviera24.it