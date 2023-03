Sanremo, via libera al nuovo regolamento sui mercati ma è già da cambiare

Sanremo. E’ stato approvato in via definitiva questa sera dal consiglio comunale di Sanremo il nuovo regolamento sui mercati e le fiere cittadine che nelle ultime settimane aveva provocato l’insorgere di una serie di polemiche sollevate dalle associazioni di categoria (Confesercenti in primis), le quali avevano bocciato il lavoro portato avanti negli ultimi due anni dall’assessore alle Attività Produttive Mauro Menozzi e dagli uffici di Palazzo Bellevue.

A manifestare osservazioni sulla pratica è stata anche la maggioranza Biancheri che su iniziativa della consigliera Ethel Moreno ha approvato, all’unanimità insieme alle minoranze, un ordine del giorno volto a impegnare la giunta e l’assessore Menozzi a convocare, in tempi molto rapidi (entro aprile), un tavolo tecnico deputato a trattare delle modifiche da introdurre al regolamento appena varato. La principale delle innovazioni che la consigliera Moreno spinge per apportare è rappresentata della possibilità per il pubblico di consumare nella struttura di piazza Eroi gli alimenti acquistati al suo interno (esclusa la somministrazione al tavolo). Così come accade nei mercati coperti di mezza Europa che grazie a questa previsione si sono trasformati in attrazioni turistiche oltre che commerciali. «La possibilità di consumo sul posto all’interno del mercato alimentare è un modello già presente anche nella nostra provincia, – ha specificato Moreno -. Ritengo che questo possa essere già un piccolo passo per andare incontro alle esigenze degli operatori, rappresentate dalle richieste delle associazioni di categoria. Personalmente, dal momento che in questa sede siamo chiamati a votare un nuovo regolamento, ritengo che questa novità si potesse già inserire e per questo, in commissione, avevo proposto uno specifico emendamento poi diventato un ordine del giorno».

