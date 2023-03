Ospedaletti. In un fine settimana non particolarmente fortunato per le formazioni giovanili dell’Ospedaletti spiccano i 2008 di mister Andrea Caverzan che, grazie alla vittoria esterna contro la Praese firmata Burlandi, si portano a un passo dalla qualificazione alle fasi regionali. Decisiva sarà la sfida di sabato prossimo contro l’Olimpic. Tre sconfitte, invece, per le altre squadre scese in campo nel fine settimana.

I risultati del settore giovanile orange

