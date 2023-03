Un pur volenteroso Podenzana si schianta contro la capolista Albenga

Risultati dei tre set alla mano, a Barbarasco il Podenzana Tresana Volley riesce a tenere sostanzialmente sul filo dell’equilibrio la capolista per l’intero incontro, resta il fatto che quest’ultima palesa quel “quid” in più necessario per aggiudicarsi nel finale ognuna delle tre frazioni di gioco e non a caso termina 0-3.

Per la cronaca podenzano-tresanesi con la Brizzi in regìa e la Martinelli opposto, la Allegretto e la Pinotti in mezzo, capitan Francesca Leonardi e la Bartoli in alternanza con la Zanini schiacciatori; la Bruno libero.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com