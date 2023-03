“Una luna per Lerici”, cento opere di Musante al castello dall’8 aprile

“Lerici, nel corso del mio mandato, non poteva non celebrare un grande artista internazionale originario del nostro territorio, un maestro, un innovatore assoluto”. Così stamani il sindaco Leonardo Paoletti ha aperto la conferenza stampa di presentazione di Una luna per Lerici, mostra di Francesco Musante che si terrà al Castello di San Giorgio dall’8 aprile al 31 agosto; circa cento dipinti dagli anni Ottanta ad oggi, tanti dalla collezione privata dell’artista; due gli inediti realizzati per l’occasione. “Una mostra imperdibile – ha proseguito il primo cittadino – che avrà anche una notevole importanza per l’immagine di Lerici, in linea con il nostro obbiettivo di ridare a Lerici un ruolo quantomeno nazionale, quel ruolo di riferimento che ha sempre avuto, forte del suo genius loci“. “Questa mostra mi gratifica tanto, una delle mie mostre più importanti, nella quale percorro un po’ tutta la mia vita artistica, senza che sia un’antologica”, le parole di Musante. “Per me la pittura – ha spiegato – non è un lavoro, anche se ci vivo da tanti anni. Per me è sempre un divertimento e un piacere e dipingerò finché proverò queste emozioni”.

