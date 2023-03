Vendita dei terreni di Marinella, liquidatori salteranno l’incontro per la firma

Convocati dal Comune per la stipula del formale contratto preliminare di compravendita degli immobili proposti nel marzo 2021, domani i liquidatori della Marinella Spa non si presenteranno a Palazzo Roderio come auspicato dall’ente che aveva fissato l’incontro alle 11.00. Un invito che Grazzini e Currò già da giorni avevano deciso di declinare, confermando però la “piena disponibilità” alla sottoscrizione e sottoponendo all’amministrazione alcune osservazioni relative al progetto di rigenerazione urbana ritenendo “non coerente” quanto riportato dall’ente rispetto a ciò che era stato proposto dalla società e deliberato a fine anno. In particolare per quanto riguarda le modalità di corrispettivo, il termine per la stipula del contratto definitivo di compravendita e l’immissione nel possesso degli immobili. I liquidatori inoltre puntano anche l’attenzione sul procedimento di approvazione dell’iniziativa inerente il Parco Campagna e l’accordo integrativo 2007 del “Progetto Unitario Marinella-Ameglia”.

Osservazioni presentate con l’obbiettivo di arrivare “il prima possibile alla sottoscrizione dell’accordo preliminare” allineando “il contenuto del contratto alle intese sino ad ora raggiunte fra la società e l’ente” e tradendo un certo disappunto nelle modalità di convocazione annunciando di voler “fornire al Comune una serie di date utili per procedere alla sottoscrizione dell’atto” una volta che il testo preliminare sarà stato condiviso.

