Abbattimenti di pini e platani in città, Vaira e Lombardi interpellano il sindaco e la giunta per vederci chiaro

“Sarà una primavera in fiore alla Spezia? E’ quello che ci chiediamo da settimane mentre assistiamo all’abbattimento di alberi in tutta la città. Colpiscono particolarmente gli abbattimenti di numerosi pini all’interno dei Giardini Pubblici e di platani in Viale Amendola, Largo Fiorillo e Viale Garibaldi. La domanda che sorge spontanea è la seguente: saranno davvero necessari tutti questi abbattimenti? La domanda è più che legittima, anche in considerazione del fatto che la “Proroga dell’accordo quadro per i servizi di manutenzione dei giardini storici, dei parchi e delle aree verdi del territorio comunale” prevede per i primi tre mesi del 2023 l’abbattimento di una trentina di piante per tutto il comprensorio spezzino; ad occhio questo numero è stato abbondantemente superato”. A porre gli interrogativi è il coordinamento di Avantinsieme La Spezia che preannuncia il deposito di una interpellanza al sindaco da parte del consigliere comunale del gruppo misto di minoranza Franco Vaira.

“Gli spezzini hanno pieno diritto di conoscere i motivi di tali decisioni e di esigere una pianificazione del verde pubblico tale da prevedere che si ricorra al taglio degli alberi solo in reali condizioni di pericolo e, comunque, che a questo consegua una congrua ripiantumazione delle essenze in quantità possibilmente maggiore dell’esistente (come da linee guida europee e atti del Pnrr e dell’ Agenda 2030). Appare emblematico – concludono da Avantinsieme – che, proprio nel momento in cui molte città italiane investono pesantemente nel verde pubblico per contrastare il grave inquinamento atmosferico, la nostra amministrazione operi in controtendenza”.

Sullo stesso tema, per una interpellanza annunciata ce n’è una che è stata depositata in giornata da parte di Massimo Lombardi, capogruppo di Spezia bene comune.

“Nei giorni scorsi alcuni cittadini mi hanno segnalato l’effettuazione del taglio di alcuni alberi presso i Giardini Pubblici: mi sono attivato per comprendere al meglio le relative informazioni in riferimento al recente taglio di maestosi esemplari di platano in pieno centro città e, con particolare riferimento a quello abbattuto ai Giardini, chiedo: quale informazione è stata data alla città in merito a questa operazione? Non si ritiene che il taglio di alberi che fanno parte del paesaggio urbano caro agli spezzini al pari di quello determinato dagli edifici storici, abbisogni nel momento i cui dovessero essere sacrificati per motivi di sicurezza, di una documentata informazione ampiamente diffusa, ed in particolare nell’area oggetto del taglio? Queste informazioni sono state forse fornite alle associazioni invitate ad un Tavolo del Verde un venerdì alle 12, quando era impossibile presenziare per evidenti problemi di lavoro e non solo da parte di cittadini che esercitano gratuitamente la loro opera di volontariato ambientale?”. Infine Lombardi chiede all’assessore competente “perché non venga applicato rigorosamente e nella sua completezza il Regolamento del verde, dal momento che offre a tutte questa problematiche offre se non altro un minimo di riferimento metodologico?”.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com