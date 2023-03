Al via il Campionato Mondiale di Enduro, il primo disputato nella Riviera di Ponente

Sanremo. Il conto alla rovescia sta per giungere al termine. Da domani prenderà il via la tre giorni del Campionato Mondiale di Enduro ospitato per la prima volta sulle spiagge e sui sentieri della Riviera di Ponente grazie all’organizzazione del Moto Club Sanremo con la collaborazione dei Comuni di Taggia, Sanremo, Cipressa e Terzorio e di Regione Liguria.

Il programma del fine settimana si preannuncia ricco e intenso.

Venerdì alle 15 la carovana del Mondiale partirà dal parco chiuso alla Darsena di Arma di Taggia in direzione Casinò di Sanremo con la scorta della Polizia Stradale in Lamborghini. Sotto la casa da gioco i piloti e i team saranno a disposizione di stampa e appassionati per foto e autografi, per poi trasferirsi sulla spiaggia del Morgana in corso Trento e Trieste per la prova spettacolo. Sabato il via alla gara ufficiale. I piloti partiranno alle 9 dalla Darsena di Arma di Taggia per raggiungere Bussana sulla spiaggia, poi il trasferimento a Cipressa per le prove all’interno della pineta (servizio navetta a rotazione dal centro del paese). Nel pomeriggio la premiazione alla Darsena. Il programma della domenica ricalcherà quello del sabato. I 164 piloti iscritti alla 77ª edizione della ‘Due Valli’, valida quest’anno come prima tappa del Mondiale di Enduro, sono pronti ad accendere i motori per dare spettacolo in Riviera.

» leggi tutto su www.riviera24.it