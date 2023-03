Alassio, il 31 marzo al via il “Festival della Cucina con i fiori”

Alassio. “Il gemellaggio tra il concorso “Un Fiore nel piatto” di Darfo Boario Terme ed il “Festival della Cucina con i fiori” di Alassio riveste un’importanza strategica a livello turistico e promozionale”. Lo sostiene Massimo Maugeri, assessore a Turismo e Cultura della Comunità Montana di Valle Camonica.

“Il rapporto sempre più stretto fra queste due località porterà infatti Biodiversità e Biosfera camune oltre i confini regionali, stimolando la sinergia fra diverse zone italiane, ampliando gli scopi di attività promozionali, territoriali, economiche e turistiche del concorso stesso”. La Valle Camonica e Alassio “ritrovano punti in comune proprio nei fiori e nella cucina – aggiunge Maugeri – in un’azione congiunta, tesa a favorire la sensibilizzazione e l’educazione nei confronti dell’ambiente e dei prodotti tipici”. L’augurio è che la grande varietà di fiori ed erbe spontanee della Valle Camonica (che è stata dichiarata la zona con la più alta Biodiversità d’Europa e quindi, racchiude nel suo habitat la più alta concentrazione di essenze floreali del territorio europeo), possa diventare base di una cucina innovativa, che guarda con attenzione alle tendenze senza tradire le tradizioni. Ugualmente per la Liguria.

