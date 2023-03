Assemblea annuale dell’Ordine dei giornalisti della Liguria, tra lotta alle fake news ed esigenze di riforma

Genova. “Decine di giornalisti liguri hanno preso parte ai corsi internazionali di formazione professionale per il contrasto alle fake news che si sono tenuti in Finlandia, paese che figura ai primi posti nelle graduatorie mondiali per l’informazione di qualità. Ora questi giornalisti stanno trasferendo le conoscenze acquisite sul territorio della regione attraverso seminari con i loro colleghi, con gli studenti nelle scuole e con i cittadini, promossi questi ultimi in collaborazione con le autorità scolastiche e gli enti locali. I corsi internazionali sono stati organizzati all’Ordine dei giornalisti della Liguria che si è aggiudicato i bandi di gara per la formazione finanziati dall’Unione europea nell’ambito del progetto Erasmus +”.

A fare il punto dell’attività formativa che è uno dei cardini dello sviluppo futuro dell’Ordine dei Giornalisti della Liguria è stato il presidente Filippo Paganini nella relazione all’assemblea che ha approvato oggi i bilanci consuntivo 2022 e di previsione per il 2023 dell’ente.

