Aumentano gli avvistamenti di vespa velutina, a Garlenda un seminario dedicato

Garlenda. La Squadra Comunale di Protezione Civile in collaborazione con A.L.P.A. Miele organizza: “Vespa velutina, diffusione e attività di contrasto dalla Liguria di ponente al levante”.

Negli ultimi anni la diffusione della Vespa Velutina si è estesa in modo esponenziale ai territori della Val Lerrone e della Val Merula: questa specie alloctona di Calabrone è un pericolo per la vita delle api e di conseguenza per la biodiversità, oltre a poter diventare un pericolo per l’incolumità delle persone.

