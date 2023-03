Autostrade, scatta la tregua pasquale: da domani addio al cantiere-tappo di Arenzano in A10

Genova. Parte dalle 14.00 di domani, venerdì 31 marzo, il primo step del piano di alleggerimento dei cantieri autostradali sulla rete ligure.

In particolare, per quanto riguarda le tratte di competenza di Aspi, verrà rimosso definitivamente lo scambio di carreggiata sulla A10 Genova-Ventimiglia subito dopo il casello di Arenzano (galleria Castello) in direzione Genova. Questa prima fase comporterà anche, sulla A26, la rimozione fino all’11 aprile dello scambio di carreggiata per i lavori nella galleria Bertè, tra Voltri e Masone in direzione nord, al posto del quale sarà istituita una riduzione di carreggiata.

