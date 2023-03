Camogli: Cif, scambio di auguri in vista della Pasqua

Oggi a Camogli, presso il Centro dell’anziano (Cif), vi è stato un piacevole scambio di auguri in vista della Santa Pasqua. Erano presenti il parroco don Danilo Dellepiane, l’assessore Italo Mannucci, la presidente del Cif Bianca Dapelo Olcese e la dottoressa Claudia funzionaria del Comune, oltre a tanti camogliesi che frequentano il centro come punto di incontro. Da parte del Comune un dono al Cifm un fornetto per scaldare torte salate, ripieni ed altro che glim ospiti preparano a casa e poi condividono con gli amici.

» leggi tutto su www.levantenews.it