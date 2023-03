Camogli. Il sindaco: “Caro Pompei, forse non sai e ti informo…”

Da Francesco Olivari, sindaco di Camogli in risposta al consigliere Claudio Pompei

Caro Claudio,

innanzitutto sarebbe bene che tu facessi i nomi delle persone che ti insultano, perchè non facendolo perde credibilità la tua denuncia. Se vuoi andiamo insieme dai Carabinieri a fare un esposto. Io in passato ho querelato alcune persone e ti assicuro che dopo la finiscono di insultare. Per quanto riguarda invece il parcheggio voluto anche da chi si proclamava green (immagino che tu ti riferisca al PP di Piazza Matteotti) forse non sai (ma forse lo sai benissimo e non lo dici) che è nato da una previsione urbanistica del 1998 dove Agostino Bozzo (candidato nella lista di Giovanni Anelli) ricopriva una carica importante nell’amministrazione di allora.

