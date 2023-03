Chiavari: “Il Pd bocciò la soluzione Preli, Bertani rilegga le carte”

Dall’ufficio stampa del Comune di Chiavari

“Al consigliere del PD Antonio Bertani consigliamo un ripasso di storia. Forse, per la sua giovane età, non ricorda bene l’iter politico che ha portato alla collocazione a Chiavari del depuratore. Continuando la tradizione del suo partito, Bertani forse intende solo mistificare e confondere i cittadini? Presenti lui una proposta concreta: quali soluzioni hai in mente per evitare che 16.000 persone continuino a scaricare la fogna in mare?” risponde così il presidente del consiglio comunale Antonio Segalerba alle dichiarazioni stampa del consigliere di opposizione

“Dimentica che il suo partito, il Pd, ha governato a Chiavari tra il 2003 e il 2006 e si è opposto al progetto della giunta Agostino del 2001-2003, di cui facevo parte come vicepresidente del consiglio, che prevedeva la copertura del depuratore di Preli, con annessi campi da tennis sulla sommità. Ricordiamo che il PD bocciò l’intervento perché voleva un gigantesco depuratore comprensoriale da realizzare su un’isola artificiale alla foce dell’Entella, accanto al porto di Lavagna, unitamente alla famigerata diga Perfigli. L’idea venne respinta dopo diversi anni trascorsi tra spese di progettazione e inutili studi tecnici. Ma la diga Perfigli rimase. Mentre per il depuratore fumata nera”.

