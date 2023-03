Chiavari: “Wylab, missione formazione, quattro proposte”

Dall’uffocio stampa di Wylab

Necessità di formazione. È questa la consapevolezza acquisita da Wylab nella sua attività di supporto alle start up e alle aziende. Se l’innovazione digitale e tecnologica è fondamentale per il successo delle attività imprenditoriali, per accoglierla nelle organizzazioni è importante sviluppare nuove competenze tra le persone che ne fanno parte. Per rispondere a queste esigenze nasce la Wylab Academy, una proposta formativa variegata aperta a studenti, professionisti, imprenditori e manager.

