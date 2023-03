Cibo sintetico, Sprio: “Anche Albisola nella battaglia contro pratiche pericolose a livello sociale, economico e per la salute pubblica!”

Albisola Superiore. Martedì scorso il Consiglio dei Ministri ha approvato la proposta a firma del ministro all’agricoltura e di quello alla salute di porre il divieto alla produzione e commercializzazione di alimenti sintetici; il disegno di legge prevede sanzioni fino a 60.000 euro o addirittura il 10% del fatturato dell’azienda, per chi trasgredisce. Non sarà quindi possibile per esempio produrre carne ottenuta prelevando cellule staminali da un muscolo vivente per coltivarle in un bioreattore che ricorre all’uso di ormoni. Questo provvedimento ottiene il plauso della Coldiretti che ha già raccolto 500 mila firme a livello nazionale contro gli alimenti nati in laboratorio.

“Anche la nostra amministrazione – afferma l’assessore all’agricoltura di Albisola Calogero Sprio – ha sostenuto questa battaglia portata avanti a livello nazionale dalla Coldiretti; la mia proposta discussa in consiglio comunale il 16 marzo scorso ha raccolto l’approvazione all’unanimità di tutti i consiglieri , sia di maggioranza che di minoranza”.

